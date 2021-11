Olga endine tööandja Fenix kasiino annetab sureva naise toetuseks 5000 eurot

Olgal on jäänud elada väga vähe. Kõige rohkem tahaks ta eutanaasiat, et pääseda lämbumissurmast, aga see pole Eestis lubatud. Haiglasse Olga minna ei taha, sest soovib olla oma laste keskel. Paraku ei ole Maardu linnavalitsus suutnud Olgale leida hooldajat – kaks inimest on seda tööd soovinud, kuid nad on pärast proovipäeva siiski loobunud. Nii hooldavadki Olgat praegu tema lapsed ja invaliidist ema.