Liivalaia tänava ohutussaared ei ole ohutud, ütleb Madle Lippus. Fooritsükkel on nii lühike, et jalakäija peab paratamatult seisma ohutussaarel, kus palju ruumi pole. Mõlemal pool Liivalaia tänavat on lasteaiad ja koolid, mistõttu tuleks Liivalaia ületamine ohutuks teha.

Foto: Priit Simson