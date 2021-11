JUHTKIRI | Energiatõhususe abi olgu alati saada

Mõistagi on see kõigest hädalahendus, mis aitab kuidagi tänavuse talve üle elada. Mõni energiamahukama tootmisega ettevõte võib perspektiivi nägemata oma tegevuse lõpetada.

Soojustust ja küttesüsteeme ajakohastama saaks hakata kasvõi homme – valitsuselt ootaks, et vääriline osa rohepöörde rahast eraldataks nende tööde toetuseks. Kasu oleks kiire ja käegakatsutav. KredExi vastavate toetuste ja käenduste praegune maht on liiga väike. Tegelikult võiks need teha majaomanikele ja korteriühistutele piltlikult öeldes sama kättesaadavaks kui koroonavaktsiini.

Hommepäev pole võimalik tuumajaama ehitama hakata, aga kuna see on väga pika vinnaga ettevõtmine, siis ettevalmistustele oleks küll aeg anda riigi täielik toetus. Seda enam, et osalist alternatiivi pakkuva tuuleenergeetika edasisele arendamisele on looduskaitsjad hakanud vastu töötama. Alustuseks võiks Eesti liituda nende EL-i riikidega, kes pooldavad tuumaenergia käsitamist rohelise energiana.