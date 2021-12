Volkswageni tütarfirma Cariad Estonia teeb läbi muutust. Siinsest Cariadi allüksusest hakatakse haldama kõiki ettevõtte rahvusvahelisi tütarettevõtteid. See aga tähendab, et esialgu on värbamine Eestis peatatud. Praegu töötab Eestis kümme inimest. Mis hakkab edasi saama, loe alljärgnevast loost.