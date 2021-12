VASTUKAJA | Kai Realo: härra keskkonnaminister, jäätmekäitluse munitsipaliseerimine on ebaefektiivne ja ei aita meid

Olen Erki Savisaarega nõus selles osas, et korraldatud jäätmevedu ning ka kogutud materjalide taaskasutus ei toimi Eestis nii nagu peaks. Küll olen ma eri meelt selles, et olukorda aitaks parandada sektori munitsipaliseerimine. Eestis on 79 omavalitsust, kellel täna on ligi 90 korraldatud jäätmeveolepingut. See tähendab ca 90 erinevat hanget ja jäätmeveosüsteemi, millest igaühel omad nõuded ja arusaamad sellest, mida sorteerida, mida ja kuidas koguda ning kuhu seda viia.

See seadusetõlgenduste ja info rohkus ajab isegi kogenud teenusepakkuja segadusse, tarbijatest rääkimata. Andes 79-le omavalitsusele lisaks veel rohkem kohustusi ja ka vabadusi, on selle tulemuseks veel suurem segadus kui enne, sest olgem ausad, jäätmekäitlus ei ole kohaliku omavalitsuse põhitegevus. Enamus omavalitsusi sooviks hoopis, et kogu jäätmeveo korraldamise koormus oleks kordades madalam ning üleriigiliselt ühtne.