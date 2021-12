REPORTAAŽ | Eesti kunst on kodumaal tundmatu, ent Hollandis hinnatud

Kultuuri niigi nigela rahastuse tõttu võivad kunst ja kirjandus olla küll vaeslapse osas ning meediagi sellest suure kaarega mööda käia, ometi välismaal teatakse Eesti kunstnikke ja tunnustatakse neid. Hollandlased loovutasid järgmisel aastal toimuvaks Veneetsia kunstibiennaaliks Eestile oma paviljoni prestiižses Giardini pargis, näituste peaalal, ja seda preemiana aastatepikkuse töö eest.

Hollandi paviljoni organiseeriv Mondriaani Fond andis paviljoni eestlastele kasutada stabiilselt huvitavate ja heade projektide eest. Stabiilsus on kunstis sama tähtis nagu kokatöös või jalgpalliski: selleks et silma paista, ei piisa sähvatustest, vaid vaja on järjepidevalt ühtlasel tasemel olla, sest tipus on konkurents armutu.