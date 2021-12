TAGATUBA | Sotsid lükkavad uue juhi liiga vara tule alla ja kõrvetavad jälle näpud

Ainus riigikogu erakond, kes hakkab kohalike valimiste tuules juhti vahetama, alustab juba tuleval nädalal esimesi parteisiseseid mõõduvõtte. Veebruari alguses valivad sotsid Indrek Saare asemele uue juhi ning suure tõenäosusega lähevad vastakuti kaks kandidaati: Lauri Läänemets ja Riina Sikkut.

Teoreetiliselt oleks kolmandal-neljandal kandidaadil veel aega jalg ukse vahele panna, kuid pole teada, et oleks tahtjaid. Erakond tahab endiselt, et europarlamendist saabuks parteid tüürima Marina Kaljurand, aga tema on kõigile kutsujatele eitavalt vastanud.

Sotside plaan valida uus esimees juba paari kuu pärast võib aga osutuda läbinisti mädaks.

