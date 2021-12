NOËP: mõtlesin, et kui Elmayonesa saab Eesti Laulu finaali, saan mina ka

NOËPI teavad kõik ja tema kolleegidki nimetavad teda Eesti üheks olulisemaks tegijaks muusikavallas. „Vasaku jala reede” režissöör ja Tenfold Rabbiti solistina tähelendu alustanud Andres Kõpper (31) on esinenud põnevates paikades üle maailma ning tema lood on jõudnud ihaldatud playlist'idesse.

Eelmisel reedel ilmus NOËPI esimene täispikk album. Läinud talvel, samasuguste lumehangede vahel kui praegu kirjutatud plaadil „No Man Is An Island” on muusik võtnud jälle uue ja värske suuna.

Eesti Laulul sind rohkem ei näe?

NOËPINA sellist plaani pole. Kui olin Rootsi Sony all, siis nemad nõudsid, et ma seal ei osaleks. Nende visiooni kohaselt olnuks mind kui Eurovisioni artisti raskem turundada. See oli viis-kuus aastat tagasi, nüüdseks on see mõtteviis muusikatööstuses pisut muutunud. Väga hea näide on Måneskin, kes sai niimoodi tuule tiibadesse.

Eesti Laul on suurepärane formaat ja tohutult kasulik tundmatumatele artistidele. Meid Tenfoldiga aitas see kõvasti.