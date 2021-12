KULTUURIBIIT | Pianist Sten Heinoja playlist

Snarky Puppy – Xavi Snarky Puppy on vaieldamatult minu iga-aastases Spotify playlisti kõige esimene. Nii läks ka sellel aastal. Panen siia kuulamiseks ühe lemmikloo nende kõige viimaselt albumilt (kusjuures istusin ise ka sellel kontserdil, kust see salvestus pärineb).

3Beyonce - Run the World Sattusin Beyoncet kuulama rohkem sellel suvel, kui üks mu hea trummarist sõbranna UK-s tegi Run the Worldist coveri. Tänu sellele sattusin Beyoncest niivõrd vaimustusse, et satun teda ikka aeg-ajalt oma playlistist kuulamas. Tal on uskumatu häälevõimekus ja seda talenti on imepärane kuulata.

Boris Brejcha – Gravity

Saksa DJ ja muusikaprodutsent Boris ütleb oma muusika kohta, et see on High-tech minimalism. Kel vähegi on huvi sellise muusika vastu, võiks kindlasti kuulata veel mõningaid tema lugusid, see on väga kõrgekvaliteediline electron-techno. Samuti üks minu Spotifys enimmängitud artiste.