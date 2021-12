Mõniteist inimest on küsinud RIA-lt dokumendifoto lekke eest hüvitist

Juuli lõpus selgus, et häkker Artur Boiko pani iga viienda Eesti inimese dokumendifoto pihta. Praeguseks on mõned inimesed riigi infosüsteemi ametilt (RIA) hüvitist nõudnud, summad küündivad tuhandete eurodeni.

Vahetult pärast leket teatas RIA peadirektor Margus Noormaa, et inimestel on õigus nõuda hüvitist. „Võrreldes seda olukorda viie aasta tagusega, kui GDPR ei kehtinud, on kodanikul palju suuremad õigused,” viitas Noormaa Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele, mis annab suunised, kuidas tohib isikuandmetega ümber käia.

Kui mitu nõuet ja mis summas RIA seni rahuldanud on?

.

.