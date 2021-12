Otsisime infot isegi kunstilistest filmidest. Muretsesin Kanadas elavate sugulaste kaudu mitmesuguseid õppematerjale. Ostsin oma napi raha eest ka välismaiseid militaarajakirju ja VHS-kassette SEAL-i ning SWAT i13 (Special Weapons And Tactics– USA politsei eriüksus) treeningukavadega. Vahtisin neid ööd ja päevad, ammutasin nii esimesed teadmised, et saada platvorm, kust edasi liikuda. Kord sõitsime Kloogal baseeruva Nõukogude sõjaväeosa värava taha, kaasas kast viina. Lasime ülema välja kutsuda, ütlesime, et oleme rahvamalevlased, ja avaldasime soovi nende relvi proovida.