Masside meediapoolne töötlus on säärane, et peaaegu ei kuulegi õiget vastust – aga see sõda polegi ju lõppenud!? Muidugi käib jutt 2014. aastal alanud agressioonist ja kui isegi leppida mõttega, et Ukraina Krimmi enam tagasi ei saa, siis Ida-Ukrainas on tegu ikkagi madala aktiivsusega, ent jätkuva sõdimisega. Kuidas ja kes selle lõpetaksid, on teada, ent läheb juba seitsmes aasta ja miski ei kõnele sõdimise lõpetamisest.

Euroopas oli osalt samasugune seis viimati 1992 - 1995. aastal.