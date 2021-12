Eric Posner: kõige inetum ameeriklane on praegu Mark Zuckerberg

Väljendit „inetu ameeriklane” – võetud 1958. aastal ilmunud Eugene Burdicki ja William Ledereri samanimelisest romaanist – kasutatakse siis, kui räägitakse ülbetest Ameerika poliitikutest ja riigiametnikest välismaal. Sellistest, kes tulevad parandama põliselanike elu, õppimata tundma nende keelt, kultuuri või vajadusi.

Hulk inetuid ameeriklasi on uskunud, et USA institutsioonide idealiseeritud versioonidel – demokraatial, turgudel ja inimõigustel – põhinevate lihtsate lahendustega saab kaua kannatanud kohad, nagu Afganistan või Iraak, muuta lääne moodi tarbijaparadiisideks. Paratamatult põhjustasid need ameeriklased oma vastuvõtjatele rohkem kahju kui kasu.

Praegu ei ole kõige inetum ameeriklane mitte valitsuse ametnik, vaid Facebooki juht Mark Zuckerberg.