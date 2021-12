Abordikeeld kerkib USA järgmiste valimiste peateemaks

USA ülemkohtu konservatiivne enamus valmistub kõigi märkide järgi tühistama või õõnestama ajaloolist kohtulahendit Roe vs. Wade, mis tagab USA naistele abordiõiguse. Seda peavad enda jaoks soodsaks võimaluseks ka demokraadid, kes lubavad teha abordiküsimusest järgmise aasta vahevalimiste põhiteema.

Ülemkohtus arutatakse Mississippi uut seadust, mis keelab enamiku aborte pärast 15 rasedusnädalat (ehk palju varem kui senine kohtupraktika lubab). Osariik taotleb kohtult, et 1973. aasta abordivabadust puudutav lahend ühemõtteliselt tühistataks. Eelmisel kolmapäeval teemat suuliselt kommenteerides andsid üheksaliikmelise ülemkohtu kuus konservatiivset liiget mõista, et Mississippi abordiseadus neid ei häiri. Ometi tähendas 1973. aastal loodud ja 1992. aastal üle kinnitatud pretsedent siiani, et naistel on õigus rasedust katkestada seni, kuni loode pole väljaspool emakat elujõuline. See aeg on umbes 24 rasedusnädalat.