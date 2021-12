Higi, bakterid ja uriin. Mitmekümnes Eesti ujulas on basseinivesi liiga must

Terviseamet teeb paar korda aastas ujulates pistelist kontrolli. Viimati toimus see oktoobris ja novembri algupoolel, kui basseinivee proove võeti 89 ujulast. Ligi kolmandikus ei vastanud vesi normidele. See tähendab, et basseinis oli liiga vähe või liiga palju kloori või ülemäära palju nitraatioone. Need viitavad orgaanikale - higi, nahaosakesed, karvad, uriin, väljaheidete jäägid ja mikroorganismid. Mõnel pool oli liialt ka bakterikolooniaid või oli pH paigast ära.

Millistes ujulates oli vesi must ja miks?