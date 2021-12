JUHTKIRI | Vene mõjusfääride koht on minevikus

Loodetavasti ei lepi USA ja Venemaa milleski kokku üle Ukraina pea. Ei, Venemaal ei tohi olla vetoõigust küsimuses, kas Ukraina (või mõni teine riik) tohib teha koostööd ja liituda NATO-ga või mitte. Kahjuks näib ka Ukraina praegune juhtkond ise tegevat palju selleks, et mitte vastata läänelikele arusaamadele riigi juhtimisest, kuid see ei tähenda, et peaks laskma taastuda külma sõja aegsel mõjusfääride maailmal. Samamoodi nagu meie saime 1990-ndatel ja 2000-ndate alguses liituda läänemaailma tähtsate institutsioonidega, peab see võimalik olema ka neil, kes seda tollal ei teinud (isegi kui see perspektiiv on praktikas ähmane ja väga kauge).