Rase pidi tarneraskuse tõttu lettidelt kadunud ravimit üle ilma taga ajama

Septembri keskpaigas tõdes lapseootel Mari, et tal oli alles ainult üks Rennie tablett, mis on kõrvetiste vastu mõeldud käsimüügiravim. Ühe Tartu kaubanduskeskuse apteegis märkis proviisor, et Renniet pole ja ükski teine käsimüügiravim asenduseks ei passi.

„Tartu kesklinna apteekides oli Rennie läbi müüdud. Jäi üle loota mõnele üksikule äärelinna rohukauplusele," märkis Mari. E-apteegid näitasid sama seisu: ravimit pole. Kuigi süsteemi järgi oli ühes Annelinna apteegis veel karbike, oli seegi järgmiseks hommikuks juba müüdud.

Ravimidefitsiidiga on viimastel aastatel kokku puutunud paljud eestlased. Milles on asi?



.