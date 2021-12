JUHTKIRI | Pakiäri on kuum. Omniva börsile!

Lühidalt: küllap ostaksid investorid Omniva aktsiaid hea meelega. Aga miks peaks riik müüma? Sellepärast et Omniva tegevust on juba aastaid saatnud ühelt poolt kiitlemine, kui suured plaanid ja perspektiiv on neil pakiäris, ja teiselt poolt hala, kui kahjumlik ja palju raha võttev on osutada riigi tellitavat universaalset postiteenust. Kasumlike teenuste, eeskätt pakiäri, eraldamine ja neid osutava ettevõtte börsile viimine annaks ettevõttele raha oma pakiäri hoogsamaks arendamiseks.

Ettevõte, mille eesmärk on saada viie aastaga Baltimaade eelistatuimaks logistikapartneriks, peaks olema börsil.

Selles äris on Omniva konkurendid eraettevõtted – pole põhjust, miks Baltimaade e-kaubanduse vedur, nagu Omniva ennast tituleerib, peaks olema 100% riigiettevõte. Poliitilise valiku küsimus on see, kas riik jääb sinna aktsionäriks 70%, 51%, 30% või mingi muu osalusega.

Ambitsioonikas ettevõte, mille äsja kinnitatud uus eesmärk on saada viie aastaga Baltimaade eelistatuimaks logistikapartneriks, peaks olema börsil. Pealemaksmist vajavat universaalset postiteenust ja muidki kasumit mitte andvaid, kuid riiklikus plaanis vajalikke sideteenuseid hakaku osutama üksnes sellele pühendunud Eesti Post. Omniva uutes arengueesmärkides püütakse jätta muljet, et neid kaht suunda on mõistlik hoida ühes ettevõttes. Ajalugu on näidanud, et see tekitab pigem segadust ega aita vähendada (rääkimata kaotamisest) universaalse postiteenuse kahjumit, juhtigu ettevõtet kes tahes.