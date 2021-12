Taiwani „suursaadik” Leedus: Balti riikide võitlus vabaduse eest on meile innustuseks

Novembri keskel avati Leedus Taiwani esindus. See on Euroopas esimene, mis ka ametlikult 24 miljoni elanikuga saareriigi nime kannab. Paljudes Euroopa riikides töötab samasugused esindused, kuid Hiina võimaliku pahameele tõttu kannavad need Taiwani pealinna Taipei nime.

Vast avatud esindust juhib kogenud diplomaat Eric Huang, kes varem töötas Riias Taipei esinduse juhina. Ametlikult tal suursaadiku tiitlit pole, sest Taiwani esindus pole saatkond.

Eesti Päevaleht käis Vilniuses asuvas esinduses, et vestelda Taiwani ja Balti riikide suhetest ning raskustest, millega laialdaselt tunnustamata riigi diplomaadid oma töös silmitsi seisavad.