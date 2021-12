KOLUMN | Mart Kadastik: kas Kaja Kallas leiab endas tõprageeni?

Viimastel nädalatel on Kaja Kallas tõusnud avaliku tähelepanu keskmesse. Peaminister peabki olema pildi keskel, mitte all paremas nurgas. Igatahes on õhus elektrit, ja selle hind on väga kõrge.

Järgneva loo inspiratsiooni andis eelmisel nädalal Eesti Päevalehe Arvamusveebis ilmunud ajakirjanik Vilja Kiisleri Kallase-käsitlus. Ta oli kuulnud pealt „keset vagunit harkisjalu pahurdavat mehepoega Kallast manamas: ei sobi see Kaja, sest ta on naine!”. Kiisleri väitel selline ongi Eesti ühiskonna baashoiak: naine ei kõlba peaministriks.

See, et Kaja Kallas on naine, oli teada juba kümme kuud tagasi, kui Reformierakonda toetas kolmandik eestimaalasi. Nüüdseks on peaministripartei toetus kolmandiku võrra kärbunud ja mitte harkisjalgsete naistepõlgajate, vaid avaralt mõtlevate liberaalide, sealhulgas naiste, ärapöördumise tõttu.