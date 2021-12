JUHTKIRI | Elektrituru reeglid vajavad remonti

Meie elektri börsihind kujuneb NordPoolis, mille reeglite järgi pole müügi- ja ostupakkumistesse vaja sekkuda, kuni nende kilovatihind jääb –500 ja 3000 euro vahele. Hinna „põrand” ei ole probleem olnud – kõigest haruharva on börsilt elektrit saanud peaaegu tasuta ja mõnel üksikul tunnil on tootjad tänavu tarbijatele veidi pealegi maksnud. Ent tarbijad on pidanud hinna pärast nutma sagedamini ja eriti kõvasti nutavad praegu.