Alates septembrist, kui elektri hind lakke tõusis, levib arvamus, et kallis elektris on süüdi Euroopa Liidu kliimapoliitika. Seda väljendavad nii tavalised inimesed sotsiaalmeedias kui ka poliitikud. Tegelikult on asi palju keerulisem ja mitmetahulisem, nagu elus ikka. Ent ühes võib kindel olla: viimaste päevade hinnarekordid ei ole põhjustatud Euroopa kliimapoliitikast ega CO 2 hinnast.

Just rohepööre on see, mis aitaks elektriarveid vähendada. Kuidas?



