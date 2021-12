Bideni ja Putini kohtumise põhijäreldus: Nord Stream 2 saatus oleneb rahust Ukrainas

Kas invasiooni tõenäosus on tänu presidentide vestlusele vähenenud, on keeruline öelda, ent esimestest avaldustest võis leida ka positiivseid signaale. Putini välisnõuniku Juri Ušakovi teatel heitsid presidendid nalja ja vahetasid komplimente, mõlema poole sõnul tegid riigijuhid alluvatele ülesandeks kõnelusi jätkata. Kremli sõnul jätkatakse läbirääkimisi muu hulgas NATO laienemise peatamise ja muude Venemaa soovitud julgeolekutagatiste üle.

Ušakov möönis, et Biden ei jätnud Putinit hoiatamata ka majanduslike, poliitiliste ja finantssanktsioonide eest. „Mida on varem avalikult öeldud ja meile eri kanalite kaudu edastatud, seda öeldi ka nüüd,” selgitas nõunik. „Aga üsna vastuvõetaval viisil, mis on kohane presidentide dialoogile.” Putin kinnitas omakorda Bidenile, et sanktsioonid pole riigi jaoks uus kogemus, ent on kokkuvõttes kahjulikud nii Venemaale kui ka USA-le.