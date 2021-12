FOTOD | Hardi Volmer esitles kalmistukultuurist kõnelevat dokfilmi "Maetud Euroopas"

"Ei ole ühtegi filmi ma elades nii kaua teinud," ütles Volmer ERR-ile. Idee tekkis filmitegijatel Saaremaal Kudjape kalmistut külastades. "Seal tekkis see idee äkki, et pagan, kui vinged on hauatähised."

Dokumentaalfilmi "Maetud Euroopas" teeb eriliseks selle hüpervõtte tehnika. See tähendab, et film ei võeta üles filmides, vaid pildistades. "Iga kaader tähistab ühte objekti," kirjeldas Hardi Volmer. Selleks, et fotodest saaks tekkida animatsioon, peab mingi hulk pildistatud materjalist olema sarnane.

Filmi loomisel ei piirdunud Hardi Volmer ainult Eesti matusearhitektuuriga, vaid tahtis saada laiemat kultuurilist vaatenurka. Esindatud on mitmesuguste riikide surnuaiad, kuid vaatluse alla on pandud ka erinevate religioonide kombed. Volmeri sõnul on huvitav vaadata, kuidas piirkonniti kalmistukultuur erineb ning mis stiilid parasjagu hauatähistes domineerivad.

Kultuuriruumiti võivad riikide surnuaiad ka sarnaneda. Nii mainis Volmer, et Läti surnuaiad ei ole märkimisväärselt erinevad Eesti omadest, küll aga tuleb Baltimaade erinevus sisse juba Leedus. "Poola mõjutused ja katoliiklus ja kõik hakkab juba asja muutma," rääkis Volmer Leedu surnuaedadest.