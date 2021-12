Skandaalne jõulupidu Londonis. Kas koroonapiirangutele vilistamine kukutab Boris Johnsoni?

Möödunud detsembris maadles Ühendkuningriik koroonaviiruse alfatüvega ja nakatumise kiire kasvu piiramiseks kehtestati riigis karmid piirangud. Teiste piirangute seas sätestas valitsus, et eri leibkondadesse kuuluvad inimesed ei tohtinud siseruumides teineteisega vaba aja veetmiseks kohtuda, samuti oli rangelt soovituslik töötada kodust.

17. detsembril andis ka valitsuse Twitteri konto märku, et töökollektiividel on keelatud jõulupidu pidada. Kõigest päev hiljem toimus aga Briti peaministri residentsis – mis on ühtlasi ametihoone – koosviibimine, kus viibis allikate sõnul mitukümmend külalist.