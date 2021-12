Kübarameister: kübar annab salapärasust, loob meeleolu ja viib pilgud ebaproportsionaalsest kehast eemale

Tiina armastab öelda: „Kübar annab salapärasust, loob meeleolu.” Mida ta selle all silmas peab? „Mul endal ei ole sellist suurt enesekindlust selle koha pealt, et „vaadake, ma olen kohutavalt täiuslik, mu nägu on niivõrd fantastiline ja mul on ilusad suured silmad, pikad ripsmed, ilus nöbinina ja punased huuled”. Seetõttu ongi kõige parem luua optiline visioonpunkt kusagile mujale – mina panen endale kübara pähe,” selgitab ta.

Tiina Vili sündis 1964. aastal Pärnus. Juba väikese tüdrukuna huvitus ta moest, seega läkski ta õppima rätsepa eriala, mis ei pakkunud küll oodatud rahulolu, aga suunas uutele otsingutele. 2002. aastal tekkis tal võimalus sõita tööle Iirimaale, kus esmalt ise õppides ja hiljem teisi õpetades leidis ta oma kutsumuse: teha mugavaid kübaraid ja peaehteid.