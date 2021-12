Energiahinnad on kasvutrendil. Tegemist on ülemaailmse murega, kuid mõned piirkonnad, sealjuures Põhjamaad ja Baltikum, on erinevate asjaolude kokkulangemise tõttu hetkel silmitsi eriti kõrgete hindadega. Seis on keeruline ning vaja on adekvaatseid ja asjakohaseid leevendusmeetmeid.