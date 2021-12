Milline võiks olla moodne kontserdimaja? Tüür: Estonia kontserdisaalis olen tundunud, et teen oma forte’dega orkestrile haiget

Küsimusele, milline on kontserdimaja loomise visioon riigi tasandil, vastas kultuuriminister Tiit Terik, et ta ei soovi ERSO juubelinädalal tuju rikkuda, kuid teades, kui kaua bürokraatia aega võtab, ei seisa tema sõnul uue kontserdimaja avamise tordi peal kindlasti "ERSO 100", ent loomulikult oleksime väga õnnelikus seisus, kui meil oleks olemas selline maja, kus meie muusikud saavad ise harjutada ja kontserte anda. Paari päeva eest rääkisin Paavo Järviga," lisas Terik “ning ka tema ütles, et uued objektid peaksid olema sellised, mida kõik teised kadestavad. Vajaduses ei kahtle keegi. Jõuame selleni, et mis on meie ühiskonna võimekus. Kuidas suudame selle kõik kinni maksta? Ühiskonnana võiksime võtta eesmärgiks, et ka meie kodus kõlaksid helilooja Erkki-Sven Tüüri teosed hästi. Millise rahanumbri oleme ühiskonnana valmis sinna panema?" küsis Terik.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi selgitas, et uut kontserdimaja on vaja, kuna auhindadega pärjatud kooril ja ERSOl puuduvad esinemisväljundid ja elementaarsed tööruumid. "Eesti muusika eduloo jätkuks on vaja kontserdimaja ideega aastate lõikes edasi minna," lausus Linnamägi.

Helilooja Erkki-Sven Tüür sõnas, et tal on olnud võimalus võrrelda, kuidas tema teosed kõlavad erinevates kontserdimajades üle maailma. "Siin (Estonia kontserdisaalis) olen tundunud, et oma forte’dega, mille olen kirjutanud täisorkestritele, teen orkestrile haiget. Me peame tõmbama dünaamikat alla, muutma kõlavärvi energeetilist substantsi. Kui tahame muuta need teosed kõlavaks, siis peame pakkuma õigeid tingimusi. Orkestril peab olema võimalus õitseda, nii et saavad lihvida oma kõla akustiliseks keskkonnaks. See on tingimuseks, et orkester saaks tõusta uutele tingimustele. Kui saali tehniline võimekus on väga kõrge, siis külastavad seda ka paljud mainekad orkestrid üle maailma."

Moderaator Joonas Hellermaa tõstatas küsimuse kas 5a pärast võiks olla Tallinnas ERSO kontserdimaja. "Praegu on veel kõik lahtine, ideid ja arutlusi on mitmeid aga otsust ega selgeid lahendusi mitte. Üks on selge, selles oleme me ühel meelel – uut kontserdimaja Tallinnasse on vaja," alustas Hellerma.

Tallinna Linnapea Mihhail Kõlvart kritiseeris riiklikult tähtsate kultuuriobjektide konkurssi, kuna tema arvates puudub riigil üldine kultuuriarengu kontseptsioon. „Poliitilised valikud sõltusid rahakotist, regionaalpoliitikast, konkreetsete erakondade prioriteetidest," ütleb Kõlvart. "Kas see oli seotud üldise kultuurilise nägemusega? Ma arvan, et mitte. Ühiskonnale anti signaal, et on konkurents ja et on tehtud valik. Konkurents ei olnud positiivne, sest kellelegi jäi tunne, et üks valdkond või maja on tähtsam kui teine. Tallinn esitas ka enda prioriteete, aga neid arutelusid ei olnud. Minu arvates ei olnud õige selline lähenemine, et tuleb kas kontserdimaja või ooperimaja. Tegelikult oleks mõlemad asutused pidanud saama signaali üheaegselt."

Tiit Terik leiab, et on vaja aru anda, mille suudame millisel ajal realiseerida. "Olen nõus linnapeaga, et võiksime ooperit ja kontserdimaja vaadata ühises füüsilises ruumis. Saan aru, et tehnilised tingimused ja soovid on erinevad.

ERSO peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts rõhutab, et küsimus ei ole selles, et ooperi ja ERSO soovid on erinevad, vaid neid kahte ei ole võimalik ühte saali mahutada akustiliste tingimuste ja töögraafikute erinevuse pärast. "Tuletame meelde, et Estonia kontserdisaal ei ole loodud sümfoonilise muusika ettekandmiseks. Vaja on keskkonda, mis oleks tõmbekeskus kogu linnale," kirjeldab Elts kontserdimaja soovi.

Tallinna abilinnapea Madle Lippusel on hea meel, et kontserdisaali teema on jälle laual, kuna praegu veel on linnas neid kohti, kuhu see maja rajada. "Oleme alustamas kesklinna üldplaneeringu tegemist. Praeguses situatsioons tuleb see teema uuesti lauale võtta, et ta täidaks kõiki funktsioone ja ootusi. Mulle meeldib visioon, et see pole ainult maja muusikutele, vaid toimiks inimesi kaasava linnaruumilise keskusena. Selline lisandumine Tallinna linnaruumi on väga tervitatav," rääkis Lippus.