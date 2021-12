Plahvatuses elu kaotanu käis lapsepõlves rabast lõhkeainet otsimas

„Männikul ikka lõhatakse, aga see on rohkem nagu taustamüra kuskilt eemalt," rääkis üks täna hommikul sündmuspaigal viibinud nõmmekas. Nüüdne kõmakas raputas aknaid ja mööblit - see ei saanud olla midagi tavalist. Ilmarise tänaval elav naine, kelle hoov piirneb Pääsküla rabametsaga, kirjeldas Eesti Päevalehele, et arvas esiti, et tal ehk keldris midagi plahvatas.

Ehkki kõmakat kuulis lugematu arv inimesi, ei saanud häirekeskus juhtunust teada enne kui kell 17.34, kui juhuslik möödakäija teatas laibast Ilmarise matkarajal.