Saksamaa loobib Ukraina relvahangetele kaikaid kodarasse

Ehkki Saksamaa kinnitab järjepidevalt, et toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust, on riik samal ajal teinud jõupingutusi Ukrainasse relvade importimise pidurdamiseks. Hiljuti kaebas selle üle avalikult Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov, kelle juttu on kinnitanud ka Saksa meedia.

Reznikov ütles ajalehele Financial Times, et Saksamaa on tänavu pannud korduvalt veto ettepanekutele tarnida Ukrainasse sõjavarustust NATO varustusagentuuri (NSPA) kaudu. „Nad toetavad ikka veel Nord Stream 2 torujuhtme ehitust ja samal ajal ei luba meil kaitserelvi osta," vahendas ministri sõnu pühapäeval ilmunud artikkel.