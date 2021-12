Läinud reedel tabas tornaadopuhang kuute USA keskosa osariiki: Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri ja Tennessee. 10. detsembri hilisõhtul möllas sealkandis kokku 30 tornaadot, millest kaheksa olid eriti võimsad. Tuulekeeris nõudis vähemalt 80 inimese elu ja kardetakse, et hukkunuid lisandub veelgi.

See piirkond paikneb aga geograafiliselt sellises paigas, kus tuulispaskade esinemistõenäosus on väga suur. Mis selles paigas nii erilist on?