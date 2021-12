Eesti ühistransport seisab suurte muutuste lävepakul. Kliimamuutuste ja üha suureneva autostumise negatiivse mõju leevendamiseks on möödapääsmatu ühisveondust eelisarendada. Samas näib, et mõningates ringkondades võtab maad nõutus – ühistranspordi kasutatavust peab suurendama küll, aga kuidas? Sõitjat isiklikust autost välja meelitada ei ole sugugi lihtne. Senised trendid on negatiivsed.Kas neid trende oleks üldse võimalik murda? Kui jah, siis kuidas?