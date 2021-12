KULTUURIBIIT | Progepopi kollektiivi Neon Fir playlist

Bändi muusikavalik on siin:

PAUL

Tom Misch & Yussef Dayes - Festival

Kui mingi loo kohta öelda grandioosne või monumentaalne, siis minu jaoks on just see selline lugu. Dayes'i ülitäpse trummibiidi peal kõrguv Mischi kajane hääl on lihtsalt ülihea.

The Mars Volta - The Whip Hand

Pole just klassikaline TMV, aga siiski. Refrään paitab kenasti kõrva ning trummar Deantoni Parks ei jää selles osas samuti võlgu.

Thundercat - We'll Die

Eluterve maailmavaade vähem kui minutiga.

MIINA

Tigran Hamasyan - Drip

See on PARIM lugu, minu unistus oleks kirjutada midagi sellist. Erinevate stiilide, traditsioonide, taktimõõtude ja pillide segu, nii palju väikseid detaile ja virtuoosset tehnilist kokkumängu ja ikkagi “lihtne” ning kaasahaarav gruuv.

Misha Panfilov - Heli Maagia

Vast on hea, et YouTube´st ei saanud ühe konkreetse loo linki - terve see album ongi üks lugu. Muusika läheb järjest kaugemale ja kaugemale… ja natuke tuletab meelde lapsepõlve ja ETV hirmutavaid lastenäidendeid kassettidel.

Rage Against The Machine - Killing In The Name

Nüüd juhtus nii, et hakkasin kuulama oma payliste ja peale selle loo kuulamist ei saanud ühtegi muud lugu siia panna. Muusika räägib enda eest. Soovin selle looga ilusat aasta lõppu kõigile!

HARALD

Gentle Giant - So Sincere

Tegu on äärmiselt geniaalse teosega mis annab aimu sellest, mida kõike saab teha pop loo formaadiga ning pop muusika endaga. Konkurentsitult parim ansambel läbi aegade.

Dino Dvornik - Tebi Pripadam

Perfektne, maitsekas ja tänapäevase striimimise ühiskonna etalon lugu.

Röövel ööbik - Young Godz Have Fun

Ideaalne näide sellest, et ei ole vaja üle pingutada et sünniks geniaalne pala mida võib järjest kuulata päevi või isegi nädalaid.

EEVA

Jenevieve - Medallion

Teda kutsutakse Whitney Houstoni ja Michael Jacksoni love childiks.. kuna esivanematega oleme tuttavad, siis soovitan kuulata seda värsket õhku souli ja R&B’d Jenevieve’ilt, mis on niivõrd ingellik ja mõnsa."Medallion" on üks mu lemmikutest ta esikalbumilt

"Division".