Harvardi majandusprofessor: praegune inflatsioon on hea probleem, sest pole majandusseisakut

Kas Ameerika Ühendriike ja teisi arenenud majandusi tabab stagflatsioon – halb kombinatsioon kõrgest inflatsioonist ning väiksest majanduskasvust ja tööhõivest –, mis iseloomustas 1970. aastate keskpaika? Vähemalt Ühendriikide puhul on vastus ei. See, millega USA praegu silmitsi seisab, on mõõdukas inflatsioon, ilma stagnatsioonita. See meenutab 1960. aastat, mitte sellele järgnenud kümnendit.