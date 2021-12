KULTUURIBIIT | Režissöör Ivar Murdi playlist

Uku Kuudi lindistatud lugusid teatakse rohkem, kui me arvata oskame. Et mõista tema rahvusvahelist fenomeni, tähendab mõista eri niššide, alažanrite ja peidetud muusikaliste vaimuvapustuste võimet tänapäeval mitte ainult eksisteerida, vaid lausa õitseda iseseisvalt peavoolust. Maryn E. Coote´i (endise Marju Kuudi) poja Uku elu viis ta Nõukogude Liidust pagulusse Rootsi, sealt edasi Los Angelese muusikastuudiotesse, siis tagasi äsja taasiseseisvunud Eestisse ning hiljem amüotroofilise lateraalskleroosiga (ALS) võideldes kõlaritesse üle terve maailma.

“Hollywood” Sellest loost sai alguse filmi teekond. Originaalis George Clintoni pala, kuid Kuutide versioon oma lonkava biidi ja mossis huulega mu arust kordades parem on… Maryn on mulle saatnud ka enda remiksi sellest loost, mis on ehk veidi sarnasem originaalile. Kõlab umbes nagu Frankenstein oleks trummimasina taha saanud. Seda internetis aga ei ole.

“Affinity” Parim võimalik näide Uku Kuudi pehmest Santa Monica sound-ist. Lool on ka veel Uku enda tehtud muusikavideo, mille materjal on pärit ühelt tema hiliselt reisilt LA-sse.

“Dream a Little Dream”

Lemmiklugu plaadilt “Maskeraad”, mille PPU 2017. aastal välja andis. Uku muusika avastamise mõnus kõrvalmõju on see, et ka Marju muusika on jõudnud maailmas tegelikult uue publikuni. Õnneks.