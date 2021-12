MIS SAAB HOMME | Alo Raun: julge pagulaslugu võitis Eesti Päevalehe arvamuskonkursi

Tuntud muusikute suguvõsast pärit Tätte esitas sel esmaspäeval ilmunud arvamusartiklis julge teesi, et kliimamuutuste põhisüüdlastel ehk rikastel tööstusriikidel oleks aus hakata kliimapagulasi vastu võtma. On ju nad nende hädades paljus süüdi.

Tätte artiklis said žürii hinnangul kokku peamised hea arvamusloo komponendid: julge idee, tugev argumentatsioon ja särav sõnaseadmisoskus. „See on selge, loogiline, argumenteeritud ning ka lääne ja Eesti inimeste loomulikke hirme käsitlev lugu just sellest, kuidas lähitulevikku suunata,” ütles žürii liige Krister Paris Eesti Päevalehe arvamustoimetusest.

