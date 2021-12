NÄDALA NÄGU | Paunvere läheb pankrotti

Kutsutav poeb areldi pingist välja ja nihkub, külg ees, klassi ette. Köster puurib oma pilgu temasse.

„Räägi mulle, Toots, mida sa eile Kiire ristsetel tegid?”

Toots neelatab kuuldavalt, veab ninaga ja vahib abiotsivalt ringi, aga pääseteed ei paista kusagilt.

„Ei kedagi...” pomiseb ta viimaks.

„Ära valeta!” kärgatab köster. „Räägi! Mida sa tegid rätsepmeistri ausas majas? Koerapoeg selline...”

Toots niheleb, närib küüsi, aga paks mees kantsli kõrval ei halasta, vaid kordab ikka ja uuesti:

„Noh! Ma ootan! Vasta, kui sult küsitakse!”

„Veini jõin...” sosistab ülekuulatav viimaks. „Aga ainult natuke! See oli Lati Pats...”

„Mind ei huvita, mida sa sõid või jõid! Räägi, mida sa rätsepmeistri elutoas tegid? Püha ristimistalituse ajal!”

„Ise sa oled üks Lati ja ise sa oled üks Pats! Mind ei huvita, mida sa sõid või jõid! Räägi, mida sa rätsepmeistri elutoas tegid? Püha ristimistalituse ajal!”

„Ah siis...” hingab Toots kergendatult. „Siis ma panin grammofoni mängima. Ega mina ei teadnud, et teises toas samal ajal... Ma mõtlesin, et on pidulikum, kui muusika...”

Aga köster ei lase Tootsil oma juttu lõpetada, vaid röögatab:

„Sina mõtlesid, et on pidulikum! Inimeseloom! Jumal on loonud su siia ilma karistuseks meie pattude eest! Kas sa ka tead, kui palju grammofon elektrit võtab! Ja kas sa tead, kui kallis elekter praegu on!”

„Ei tea...” sosistab Toots ja tõmbab pea õlgade vahele, sest köster näib raevust ja ärritusest kohe-kohe plahvatavat.

„Ei tea!” tänitab köster. „Tema ei tea! Tema paneb grammofoni mängima! „Minge üles mägedele!” See on ilmatu pikk laul! Ja selle koha peal, kus lauldakse „vaatke alla oru põhja”, hakkas plaat veel hüppama, muudkui „oru põhja, oru põhja, oru põhja...” ja sedasi pool tundi järjest, enne kui rätsepmeister jaole sai! Aga siis oli juba hilja! Elektrit oli kulunud nii palju, et seda ei jõua enam ükski hing siin ilmas kinni maksta! Kurivaim selline...”

Köstril saab õhk otsa, ta hakkab vilinal hingama ja vaarub teise tuppa.