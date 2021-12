Aasta üks olulisemaid näitusi on viimaseid päevi lahti

Laenates kuraatorilt ja kunstiteadlaselt Marten Eskolt, kellega näituse teemal vestlesin, siis on tegemist "totaalse kogemusega". Alustad alt korruselt terrakota hauakambrist, mille kollakas valgus tekitab tunde, nagu oleks mõnes üheksakümnendate arvutimängu templis.

Kui esimese korruse savikujud ja küünlajalgadega postamendid lõid mulje antiigimuuseumist, siis teisel korrusel elu-surma temaatika mõtestamine jätkub. Hotellituba krutsifiksiga, lahkamisnoa alt läbi käinud Aadam ja Eeva ning jällegi üheksakümnendate värvitoonides WC tekitavad eriti koos seda saatva Enya muusikaga nostalgiat ja viivad tagasi lapsepõlve.

Kolmandal korrusel kohtub külastaja juba tuttavama Karlsoniga, kuid pea kolmandiku elust Seewaldis veetnud baltisaksa kunstniku Paul Burmani maalitapeediga ruumist õhkub siiski kõhedust. Kurekujud ja nende tontlikult kaikuvad häälitsused tekitavaid mõtteid sügisest, rändamisest ja igavikust. Musta kardina taga on veel üks üllatus, sinna soovitan ka piiluda.

Mulle isiklikult istus Karlsoni näitus palju rohkem, kui paljukiidetud Jeremy Shaw "Phase Shifting Index" Kumus. Aga soovitan neid mõlemaid vaadata ja võrrelda.

Vaata galeriid näitusest ja eilselt raamatuesitluselt, kus tutvustati Karlsoni viimase 12 aasta loomingut kokku võtvat trükist! 320-leheküljeline inglisekeelne kogumik „Drama is in Your Head“ on Karlsoni esimene monograafia. Esitlusel vestlesid kunstnikuga tema loomingust Maria Arusoo ja Kirke Kangro, modereeris Evelyn Raudsepp.



Näituse info:

“Süütuse tagasitulek”

Kuraator: Eero Epner

Ruumikujundus: Arthur Arula

Valguskujundus: Oliver Kulpsoo

Graafiline disain: Margus Tamm