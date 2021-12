RAAMATUBLOGI: Kuidas nautida tööd surnukuuris ehk lahkunud räägivad, kui oskad neid kuulata

Eks ta ole nii, et lähed kauplusse ja vastu vaatab riiulitäite kaupa krimkasid. No ei jõua neid kõiki läbi lapata, isegi tutvustavast tekstist tagakaanel silmadega üle lasta ei jõua ning ega need paar lauset suurt midagi ka ei ütle. Ehk siis punnseis, millel lahendust ei näikse olevat.

„Kehakeel”. Autor tundmatu. Kaanel roos ja neli paari kirurgikääre. No eks sa otsusta, mida teos sisaldab. Aga sisaldab tegelikult lummavat lugu paigast, kus siitilmast lahkunud hakkavad ületama Styxi jõge ja suunduvad Hadese poole. Ehk siis surnukuurist ja selle ümber toimuvast.

Jah, teema võib tunduda õõvastav – surnukuur ja lahkamine ja kõik selle juurde kuuluv – aga siinkohal aplaus autorile, kes on surma(järgse) nii siivsalt ja kenasti lahti kirjutanud.

Me kipuma maailma asju vaatama liigagi oma vinklist. No palju meist sooviks, kusjuures südamest ja himuga, töötada surnukuuris ja teise ilma läinuid lahata või lahkamisele assisteerida? Aga näe, Cassie Raven soovib. Südamest ja himuga. Sest ta on ülitundlik ning veendunud, et suudab surnutega suhelda. Surnu räägib, kui oskad kuulata. Võtab silmad niiskeks kui loed, millise väärikuse, südamlikkuse ja austusega ta lahkunuid kohtleb. Kõiki. Ka neid, kes pärisilmas austust ei vääri.

Cassie on üksik noor inimene. Vanemad hukkusid ammu ja ta elab koos kassiga. Tätoveeritud ja augustatud gooti. Ent samas ka äärmisel haritud ja nutikas ning kõik imestavad, miks ta ülikooli meditsiinitudeng veel pole. Aga ta naudib oma tööd surnukuuris ja on eluga rahul.