Ott Maaten: Eesti publikul ei ole võimalust tulla nautima maailmatasemel ooperi- ja balletikunsti

„Täna on meil olemas riigikogu otsus, mis annab selged juhtnöörid teatri direktorile Estonia juurdeehitise osas – kui me lahkume sellest otsusest ja viime arutelu abstraktsele tasemele, siis me ei jõua mitte kuhugi,“ lausus Ott Maaten.

Tallinna Linnapea Mihhail Kõlvart rõhutas, et seoses Estonia juurdeehitisega oleks vaja panna kõik argumendid kõrvuti. „Arvan, et üheks meie ühiskonna probleemiks on see, et poliitikud otsustavad ja keegi pärast vaatab, kuidas neid ideid on võimalik päris elus realiseerida. Keegi ei vaidle, et kontserdi- ja ooperimaja tulevik on Eesti kultuuri prioriteedid. Mina ei ole päris kindel, et juurdeehitis on kõige parem lahendus. Linnasüsteemi eksperdid on teinud põhjaliku analüüsi, et juurdeehitise puhul peame loobuma erinevatest põhimõtetest. Näiteks, et muldkindlustuste vööndit ei hoonestata ning lõpetades sellega, et kesklinna üldplaneering näeb selles alas pargiala, rääkimata sellest, et Tammsaare park on riikliku looduskaitse all ja Estonia ise seotud otse vanalinnaga, mis on UNESCO kaitseala. Tahaks loota, et suudame lahenduse leida. Kõik need aspektid, mida ma esitasin, tulevad niikuinii töö käigus, sel teemal pole mõtet vaikida.“

Ott Maaten tõi omakorda välja, et vaatamata piirangutele on nimetatud vööndisse viimastel aastakümnetel edukalt ehitatud. Näitena tõi ta välja Vabamu, Taani saatkonna ja veel mõnegi objekti. „Me ise oleme neid piiranguid loonud, neid on ju võimalik muuta ja parandada. Meile on väga oluline koostöö linnaga, et leiaksime ühiselt lahendused, kuidas planeerimisprotsessidega edasi minna, mille alusel kuulutada välja arhitektuurikonkurss ja prognoosida, millal ehitustöödega saab algust teha.“