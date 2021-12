Välisminister Liimets: Venemaa ettepanekutega ei ole midagi peale hakata, mõjusfääre ei tohi tekkida

Vene välisministeeriumi reedel NATO-le ja USA-le avalikult esitatud lepinguprojektid nõuavad aja tagasikeeramist 1997. aastasse ehk NATO viimase laienemisringi eelsesse aega. Muu hulgas soovib Venemaa, et lääneliitlased viiksid NATO idatiivalt väed välja, NATO lubaks laienemise peatada ning lõpetaks igasuguse sõjalise koostöö kõigi Kaukaasia, Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikidega, kes veel NATO-sse ei kuulu. Ultimaatum ei puuduta mitte üksnes endist Nõukogude Liidu territooriumit, vaid ka Rootsit, Soomet ja Balkani riike. Peale selle nõuab Venemaa, et Eesti-sugustes idapoolsetes NATO riikides loodaks puhvertsoon, keelates seal suuremate õppuste korraldamise. Välisminister Eva-Maria Liimets ütleb, et selliste ettepanekutega pole võimalik nõustuda.