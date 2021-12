Mul on kahju, aga varsti jõuab see kõik ka Eestisse. Meie kogemus viiruse eelmistest lainetest näitab, et ükskõik milline Euroopa riik ei saa ennast koroona leviku eest lihtsalt lukku panna. Viirus tuleb läbi ka lukuaugust ja varem või hiljem teeb oma laine ikkagi ära.

Omikron, mis nakkab paremini ja paljuneb organismis kiiremini, teeb seda veelgi kindlamalt. Seda näitab kujukalt tema senine levik – kuigi valitsused kehtestasid ülikiiresti Lõuna-Aafrika riikidele reisipiirangud, oli uus tüvi juba kohal.