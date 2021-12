Valuutakrahh tabab türklasi valusalt. Töökohti jagub, kuid raha mitte

Türgi suurima linna Istanbuli südames Taksimi väljaku lähedal juveelipoes avab Seda maitseka mustast nahast kukru. Ta kallab oma kullast ehted letile, sest on valmis need kõik maha müüma. Poeomanik asetab kuldketid, -sõrmused ja -ripatsi ettevaatlikult väiksele kaalule ning helistab kohe kullakauplejale, et saada teada väärismetalli turuhinda.

„Varem vaatasin kulla hinda ainult korra nädalas. Nüüd pean sellega tutvuma 50 korda päevas,” sõnab juveelipoe omanik. Poe omanik soovitab Sedal müügiga oodata, kuni kulla hind stabiliseerub.