ARVUSTUS | Uku Kuut – ühtaegu kummaline ja julge, võõrapäraselt moodne ning oma ajast ees

Režissöör Ivar Murd on teinud Uku Kuudist filmi „U.q.”, mida ei ole sugugi lihtne vaadata. Sisuliselt on see jutustus ülimalt andekast inimesest, tema elust muusikuna, kõrvalepõigetest sel teekonnal ja lõpuks, kahjuks küll, ka suremisest 2017. aastal. Loomulikult on see liigutav film, sest ajastuportreed luuakse inimeste kaudu, kes on nii eredad, et muutuvate aegade veidrused joonistuvad nende taustal välja erilise selgusega.

Ekslikult viitab filmi nimi vaid Uku Kuudile. Sama palju on see teos tema emast Marju Kuudist, nii et vahepeal nihkub subjektsus üsna selgelt hoopis Marjule. Seegi portree on loodud säravana, sama suure ja erksana kui legendaarse džässlaulja looming isegi. Veelgi enam, film on ema ja poja suhtest ning kokkukasvamisest, ühistest ambitsioonidest ja nende täitumise võimatusest võõras keskkonnas ning ilmselgelt ka armastusest.