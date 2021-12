Euroopa tühistab omikrontüve tõttu uusaastapidusid ja laiendab vaktsineerimisnõudeid

Uueks lukustamislaineks tegi pühapäeval otsa lahti Holland, kus avalikud asutused tohivad parimal juhul uksed avada alles pärast jaanuari keskpaika. Reeglite karmistamist ja aastavahetuspidude ärajätmist arutatakse veel paljudes riikides. Peamine erand on 22. novembrist lukus olnud Austria, kus päevane nakatumisjuhtumite arv on praeguseks kahanenud oktoobri tasemele ehk alla 2000. Osa piiranguid kaotati juba eelmisel nädalal, kuid Viinis lubati hotellidel ja restoranidel tööd alustada alles üleeilsest.

Leedu tervishoiuminister on pannud valitsusele ette kehtestada vaktsiinikohustus tervishoiu-, hooldus- ja haridustöötajatele. Leedus kehtib seni märksa leebem kord kui Lätis, kus peavad end vaktsineerima kõik töötajad. Läti muutis sellest nädalast tõhustusdooside manustamise korda, lühendades lubatud tähtaega kolme kuuni alates viimasest doosist. Peaminister Arturs Krišjānis Kariņši sõnul on suuremat nakatumislainet oodata alates jaanuari keskpaigast. „Pole märki, et uus variant oleks ohutum, kuid see on kolm korda nakkavam,” ütles Kariņš. „Haigestumise tõenäosus on suurem kui kunagi varem.”