Jõulud ja nende tähendus muutuvad ajas. Kõige põnevamad on need muidugi lastele. Mäletan endagi lapsepõlvest, et mul oli alati nii tuliselt kahju, kui meie isa oli iga kord just sellel ajal, kui meile tuli koju jõulu- või näärivana, pidanud kuhugi välja minema.