RAAMATUBLOGI: Kui hundid on söönud inimliha...

Kes teeb, see jõuab. Ja Rosenfeldt jõuab piisavalt. Lõpuks võttis ta kätte, loobus partnerlusest ning proovis üksinda midagi luua. Tulemus on köitev.

„Hundisuvi” pole ühe hooga neelatav teos nagu õlu kuuma ilmaga, küll aga lonksad seda järjepidevalt nagu kvaliteetset kesvamärga ja kui lõpule jõuad, tahaks veel. Suurepärased tegelased, hulk süžeeliine, mis põneva koha pealt korraks katkevad, et varsti jätkuda, piisavalt draamat, nukrust ja rõõmu ning kaasaelamist. Ehk siis romaani ülesehitus on briljantne.

Hea lugu algab tavaliselt pauguga, et publikut köita. Haparanta. Rootsi ja Soome piir. Esmalt on hundid, emane ja kutsikas, mügistusest jõuetud, peagi suremas. Järgmine on Vene narkoärikate ja Soome tsiklijõugu meeste kohtumine, alles jääb hulk laipu. Siis saab politseiuurija Hannah Wester kõik selle endale kaela – huntide kõhust leitakse inimliha tükke ja nüüd tuleb selgitada, keda söödi.

Kui nii võtta, siis ühest küljest on tegu traditsioonilise nordic noir’ga – naisterahvast politseinik, kes peagi on uppunud ja upub üha enam eraelulistesse muredesse, narkoäri, kurjad naabrid nii Soomest kui Venemaalt, siis veel perekonnadraamat – noor pere leiab midagi, mis võiks neid vaesusest päästa, aga selle omastamine on eluohtlik – ning lõpuks venelannast palgamõrvar, kelle elu on kaalul samavõrd kui nende omad, keda ta jälitab.