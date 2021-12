Möödunud nädalaga on nakatumiste arv riigis peaaegu igal päeval uut koroonaviiruse pandeemia rekordit tegemas. Tagasiastumiste ja vabanduste tulv on seadnud kahtluse alla Boris Johnsoni jätkamise ametis, mistõttu on omikron tema jaoks enamat kui tervishoiukriis.