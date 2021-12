KULTUURIBIIT | Estonia tenori Heldur Harry Põlda playlist

"A Knife in the Dark" filmist "Sõrmuste isand" Teiseks filmimuusika pärliks minu südames võin julgelt nimetada Kanada helilooja Howard Shore’i muusika filmitriloogiast „Sõrmuste isand.“ Selleks puhuks olen valinud loo „A Knife In The Dark.“

Jóhann Jóhannsson "Heptapod B" Minu lemmik filmimuusika pärineb tegelikult kahe väga eripalgelise autori sulest. Üheks nendest on Jóhann Jóhannsson, kes on kirjutanud küllaltki omapärase helikeelega muusika filmile „Arrival“, kuid oma uudse lähenemisega paelus mind juba filmi esimestest minutitest. Valisin oma lemmikute seast välja track’i nimega „Heptapod B.“

Jacob Collier "Hideaway"

Nüüd aga veidi popimatel teemadel. Oma kõige suuremaks mõjutajaks, just minu enda loomingus ja muusikas, mis tõesti igapäevaselt kõrvas on, pean vägagi mitmekülgset muusikut Jacob Collier’i. Tema oskus üllatada ja kõditada minu igat meelt on mind asetanud tema fännide esiritta. Naudin Collier’i muusikat igal ajahetkel ning samuti olen temalt palju õppinud muusika tegemise kohta. Olen valinud loo tema esimeselt albumilt „In My Room,“ milleks on „Hideaway.“

Cory Henry "The Revival Project"

Olen suur Gospel’i žanri austaja. Tahaksin välja tuua Cory Henry arranžeeringu loost „He Has Made Me Glad,“ mis kindlasti minu päeva alati veidi rõõmsamaks muudab, olles vaid soolo orelil mängitud. Tema virtuoosne orelimäng lööb mind tänaseni pahviks.

HUGEL "Guajira Guantanamera"

Küll mul on hea meel, et minu muusikaeelistused on seinast seina ja seega lugejaid ära ei tüüta. Järgmisena kuulub minu lugude valikusse prantsuse DJ Hugel’i remix loost „Guajira guantanamera.“ Tunamullu suvehitiga „Bella ciao“ eestlasi möllutanud Hugel on hakkama saanud järjekordse lemmikuga, keerates 20-ndatest tuntud hiti üle võlli House’i suunda.

Kelly Vask ja Heldur Harry Põlda "Viimane X"

Milline laulukirjutaja ma oleksin, kui minu enda laul ei kuuluks lemmikute hulka? Palun väga, siin see on - selle aasta novembris ilmunud lugu koos imelise laulja ja muusikuga Kelly Vask, „Viimane X.“

Põhja Konn "Põhja Konn"

Ja lõpetuseks, minu suur iidol ja sealjuures meie enda eestimaine progeroki bänd - Põhja konn. Siia vast kõige asjalikum lisada nimilugu nende esimeselt albumilt „Põhja konn.“