FOTOD | KuKu klubis esitleti legendaarsest viikingikuningast kõnelevaid "Ragnari saagasid"

Raamatusse on koondatud kolm peamist teost, mille keskmes on Ragnarr. Need on tundmatute autorite poolt muinaspõhja keeles pärgamentidele kirja pandud 13. sajandil Islandil (“Ragnari saaga”, “Ragnari poegade lugu”) ja 12. sajandil Šoti saartel (“Krákumál” ehk Ragnari värsivormis monoloog enne surma).